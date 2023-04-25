Натуральные средства, никакой химии: как раз и навсегда избавиться от пищевой моли

Одним из самых частых кухонных вредителей является пищевая моль. Она быстро размножается, ее личинки появляются в контейнерах, они ползают по муке, хлопьям, забираются даже в сухой корм для собак!

Избавиться от вредителей можно с помощью натуральных средств, не прибегая к промышленным препаратам с «химозой», которые дорого стоят, пишет портал santeplus.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».