Натуральные средства, никакой химии: как раз и навсегда избавиться от пищевой моли

Одним из самых частых кухонных вредителей является пищевая моль. Она быстро размножается, ее личинки появляются в контейнерах, они ползают по муке, хлопьям, забираются даже в сухой корм для собак!
Избавиться от вредителей можно с помощью натуральных средств, не прибегая к промышленным препаратам с «химозой», которые дорого стоят, пишет портал santeplus.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По словам экспертов, вредную пищевую моль отпугивают продукты, имеющие резкий запах. Можно купить несколько бутылочек эфирного масла (эвкалипт, мята, лимон) и попробовать ароматизировать шкафы. Эти характерные запахи моль терпеть не может!
Также избавиться от паразита можно с помощью аромата лаванды и даже тимьяна. Эксперты посоветовали положить несколько веточек в маленькие мешочки и распределить их по шкафам. Также можно использовать лавровый лист в борьбе с пищевой молью.
В холщовые мешочки также можно положить табак и поместить их в шкафчики на кухне. Благодаря специфическому запаху он отпугнет моль от ваших продуктов.