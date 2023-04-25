Можете лишиться урожая: дачникам рассказали, как правильно противостоять майским заморозкам

Май считается месяцем тепла, солнца и приятного ветерка. Однако даже в преддверии лета возможно возвращение кратковременных заморозков. Опытные дачники знают, что подобное похолодание может оказать негативное влияние на рассаду. Из-за заморозков можно лишиться до трети всего урожая! Не все молодые посадки способны пережить изменения температуры.

Много лет назад дачники пользовались необычным способом, чтобы сохранить урожай (задымлением), но теперь за разведение огня на участке они могут получить крупный штраф.

Агроном Михаил Воробьев порекомендовал другой способ, который применяется в сельском хозяйстве. Речь идет о дождевании.