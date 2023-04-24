Поцелованные фортуной удачи: названы пять знаков зодиака, которым по жизни всегда будет сопутствовать успех

Луна

Фото: Global Look Press

Астрологи рассказали, кому в этот сложный период улыбнется удача.

Апрель заканчивается коридором затмений и ретроградным Меркурием. Многие признаются, что в этот сложный период могут быть неурядицы и ссоры. Астрологи на этот раз назвали пять знаков зодиака, представителям которых всегда будет сопутствовать удача.

Эксперты подчеркнули, что Овнов фортуна очень любит, так как они обладают решимостью и напором.  Стоит отметить, что из-за этого они порой и много ошибок совершают, но это не мешает тому, что удачу они держат за хвост. 

Особенно сильно притягивают удачу Львы. Они обладает невероятной харизмой и талантом. От природы представители этого знака зодиака обладают силой, а так как они прикладывают усилия, то  становятся непобедимыми. 

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А вот Стрельцы легко решают задачи, так как обладают критическим мышлением. Они никогда не будут на бегу принимать важные решения, поэтому и промахов у них меньше.

Козероги обладают сильной волей и настойчивостью, а также умением планировать и организовывать свою жизнь. Они могут идти на жертвы, чтобы достичь своих целей. 

Наконец, удача любит рисковых, а Водолеи с их тягой к экспериментаторству  соответствуют этим критериям. Также их отличают терпение и рационализм, сообщают belnovosti.by.

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