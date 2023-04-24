Поцелованные фортуной удачи: названы пять знаков зодиака, которым по жизни всегда будет сопутствовать успех

Эксперты подчеркнули, что Овнов фортуна очень любит, так как они обладают решимостью и напором. Стоит отметить, что из-за этого они порой и много ошибок совершают, но это не мешает тому, что удачу они держат за хвост.

Особенно сильно притягивают удачу Львы. Они обладает невероятной харизмой и талантом. От природы представители этого знака зодиака обладают силой, а так как они прикладывают усилия, то становятся непобедимыми.

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А вот Стрельцы легко решают задачи, так как обладают критическим мышлением. Они никогда не будут на бегу принимать важные решения, поэтому и промахов у них меньше.

Козероги обладают сильной волей и настойчивостью, а также умением планировать и организовывать свою жизнь. Они могут идти на жертвы, чтобы достичь своих целей.

Наконец, удача любит рисковых, а Водолеи с их тягой к экспериментаторству соответствуют этим критериям. Также их отличают терпение и рационализм, сообщают belnovosti.by.