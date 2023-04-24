Уберите только этот ингредиент: сырники получатся нежными и вкусными — дело в муке

Для того, чтобы сырники получились вкусными и пышными, нужно отказаться лишь от одного ингредиента. Его любит добавлять во время готовки практически каждая хозяйка. Речь идет о муке. Без нее, вопреки общепринятому мнению, десерт станет еще ароматнее и вкуснее.
Опытные кулинары отметили, что если в рецепте не фигурирует мука, то у сладкого блюда появляется куда более выраженный творожный вкус. Чтобы тесто не было очень жидким, а сырники не разваливались на сковороде, муку легко можно заменить, пишет «Вилкин».
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Вместо нее можно добавить манную крупу. Она сохранит мягкий вкус, но в то же время не сделает сырники слишком твердыми. Важно помнить, что манной крупе нужно время набухнуть, поэтому тесто должно отстояться около 30 минут до приготовления, отметили эксперты.
Кроме того, кулинары посоветовали во время готовки использовать качественный творог, лучше всего проверенного производителя. А сахара добавлять немного, иначе при жарке сырники будут пригорать.