Уберите только этот ингредиент: сырники получатся нежными и вкусными — дело в муке

Для того, чтобы сырники получились вкусными и пышными, нужно отказаться лишь от одного ингредиента. Его любит добавлять во время готовки практически каждая хозяйка. Речь идет о муке. Без нее, вопреки общепринятому мнению, десерт станет еще ароматнее и вкуснее.

Опытные кулинары отметили, что если в рецепте не фигурирует мука, то у сладкого блюда появляется куда более выраженный творожный вкус. Чтобы тесто не было очень жидким, а сырники не разваливались на сковороде, муку легко можно заменить, пишет «Вилкин».

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