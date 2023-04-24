Тля пропадет с деревьев и кустов за несколько часов — мощное деревенское средство

Нашествие тли на дачный участок — это настоящая катастрофа для любого садовода. Если с вредителями не бороться, то можно остаться без урожая. Так как не каждый куст или деревце способны устоять перед нашествием паразитов, которые в буквальном смысле высасывают все соки из захваченных ими растений.

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Поэтому задача каждого дачника — не допустить появления тли. А если неприятность уже случилась, то нужно как можно скорее принять соответствующие меры. Можно уничтожить тлю с помощью специальных химикатов. Но это не самый хороший вариант, так как яд надолго останется на растениях. А можно обратиться к народным рецептам, которые тоже очень эффективны и при это совершенно безопасны для людей.

Например, растворенная в воде кальцинированная сода избавит ваш участок от вредителя всего за несколько часов. Вам потребуется взять 5 столовых ложек соды на 2 литра воды. Смешайте ингредиенты. Перелейте раствор в емкость с пульверизатором и распылите его на все садовые деревья и кусты. Уже на следующий день вы не найдете ни одного паразита. Эффект от такой обработки продлится весь сезон.

Источник: ogorod.video