Многие совершают эту ошибку: почему нельзя мочить зубную щетку — стоматологи объяснили

Практически все люди делают эту ошибку во время чистки зубов. Французские стоматологи рассказали, что категорически нельзя делать при этой процедуре
Есть распространенная техника — намочить щетку, выдавить на нее пасту, после этого приступить к процедуре. И она ошибочна, отметили специалисты. Щетку не нужно погружать под струю воды, и этому есть объяснение, пишет SantePlus.
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Чистка зубов с сухой щеткой эффективнее против зубного налета и зубного камня. Кроме того, паста, не разбавленная немного водой, успешнее уничтожает бактерии в ротовой полости и предотвращает появление неприятного запаха.
Стоматологи также посоветовали чистить зубы фторсодержащей пастой в течение двух минут. Кроме того, нужно разделить время между верхними и нижними зубами слева и справа (по 30 секунд на каждый участок).