Многие совершают эту ошибку: почему нельзя мочить зубную щетку — стоматологи объяснили

Зубная щетка и паста

Зубная щетка и паста. Фото: Global Look Press

Щетку не нужно погружать под струю воды, этому есть объяснение.

Практически все люди делают эту ошибку во время чистки зубов. Французские стоматологи рассказали, что категорически нельзя делать при этой процедуре

Есть распространенная техника — намочить щетку, выдавить на нее пасту, после этого приступить к процедуре. И она ошибочна, отметили специалисты. Щетку не нужно погружать под струю воды, и этому есть объяснение, пишет SantePlus.

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Чистка зубов с сухой щеткой эффективнее против зубного налета и зубного камня. Кроме того, паста, не разбавленная немного водой, успешнее уничтожает бактерии в ротовой полости и предотвращает появление неприятного запаха.

Стоматологи также посоветовали чистить зубы фторсодержащей пастой в течение двух минут. Кроме того, нужно разделить время между верхними и нижними зубами слева и справа (по 30 секунд на каждый участок).

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