Многие совершают эту ошибку: почему нельзя мочить зубную щетку — стоматологи объяснили

Практически все люди делают эту ошибку во время чистки зубов. Французские стоматологи рассказали, что категорически нельзя делать при этой процедуре

Есть распространенная техника — намочить щетку, выдавить на нее пасту, после этого приступить к процедуре. И она ошибочна, отметили специалисты. Щетку не нужно погружать под струю воды, и этому есть объяснение, пишет SantePlus.

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