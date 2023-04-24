На зависть соседям: как вырастить идеальный газон на дачном участке — нужна хорошая подкормка

Дачникам рассказали, как вырастить идеальный газон на участке. Многие садоводы думают, что для этого не нужно прилагать никаких особых усилий, трава сама вырастет и будет иметь привлекательный вид. Однако это не так. Трава нуждается в качественных удобрениях.
Агроном Петр Синьковский рассказал, что если игнорировать подкормки, то газон будет состоять из редкой и бледной травы. Это совсем не то зрелище, которое хочет видеть из окна своего домика дачник.
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Перед тем, как вносить удобрение, газон нужно очистить от мусора и прошлогодней травы, избавиться от всех сорняков. Далее нужно дождаться сухой погоды и после этого уже добавлять подкормку, пишет сообщает aif.ru.
Как отметил агроном, лучше подойдут жидкие удобрения. В начале мая принято вносить аммиачную селитру, мочевину, в конце месяца — фосфорно-калийные удобрения.
Если газон в целом здоров, как отметил агроном, то трава будет расти нормально и ровно, и подкормку можно не делать или отложить ее уже на глубокое лето.