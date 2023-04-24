Хозяйкам на заметку: кулинары рассказали, как правильно варить мясо — получится вкусно и полезно

Даже самые опытные хозяйки могут быть не в курсе, как правильно варить мясо, чтобы оно получалось вкусным и нежным. Основная дилемма заключается в том, нужно ли класть продукт при варке в кипяток или для этого можно брать холодную воду.

Как объяснили кулинары, все зависит от того, с какой целью вы хотите использовать мясо. Если продукт нужно приготовить для салата или закуски, то кладите его только в кипящую воду. Оно получится вкусным, полезным и нежным, на радость всем домашним, пишет портал «Белновости».