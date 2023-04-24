Как приготовить шоколадное мороженое из трех ингредиентов за 10 минут

Если вы любите шоколадное мороженое, но вас пугает состав магазинного десерта. Это не проблема, ведь его можно приготовить и дома. От вас потребуется нехитрый набор продуктов и 10 минут свободного времени.

Вам понадобится: 200 гр. темного шоколада, банка сгущенки и 600 мл. сливок жирностью 33%.

Поломайте шоколад, сложите его в керамическую миску и растопите в микроволновке. Весь процесс займет 3 минуты, но не забывайте, что его нужно помешивать каждые 30 секунд. Далее смешайте сливки со сгущенным молоком и доведите массу миксером до состояния «мягких пиков». Затем порционно введите в нее жидкий шоколад, еще раз перемешайте, накройте крышкой и уберите в морозильную камеру на несколько часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Мороженое по этому рецепту получается невероятно нежным, без ледяных кристалликов. Если вы любите сложные десерты, то перед заморозкой в него можно добавить орехи и колотое печенье.

Источник: povarenok.ru