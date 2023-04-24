Покинувших Россию граждан накажут рублем: власти готовят жесткие меры

В Госдуму внесен проект закона, который позволит увеличить налоги для уехавших за границу россиян. Отмечается, что на данный момент такие работники, которые трудоустроены в России, но живущие в другой стране, платят 13% НДФЛ. А новый закон подразумевает, что их налоги заметно вырастут — до 30%.
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Российские компании должны будут взимать 30% с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в России, об этом пишет «РИА Новости».
Важно уточнить, что изменения коснутся тех, кто уехал за границу и использует российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику для работы. Возможно, что новые правила вступят в силу уже с января 2024 года.