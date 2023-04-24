Покинувших Россию граждан накажут рублем: власти готовят жесткие меры

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Российские компании должны будут взимать 30% с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в России, об этом пишет «РИА Новости».

Важно уточнить, что изменения коснутся тех, кто уехал за границу и использует российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику для работы. Возможно, что новые правила вступят в силу уже с января 2024 года.