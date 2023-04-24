Полный запрет на снятие наличных: россиянам рассказали о неприятном правиле

Директор финансового маркетплейса «Выбери.ру» Ярослав Баджурак отметил, что это касается карт рассрочки. У такого платежного средства есть отличия от других видов карт.

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По словам эксперта, при оплате такой картой процент за деньги на покупки придется платить магазину, а не клиенту. Есть минус — оплатить покупки можно только в тех магазинах, которые сотрудничают с банком, который выпустил карту.

Снять наличные в теории с нее можно, то тогда будет взыматься комиссия.