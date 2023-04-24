Чеснок вырастет размером с грушу: поможет подкормка из кефира

Если у вас в холодильнике завалялся просроченный пакет кефира, не спешите его выкидывать. Зимой из него можно приготовить пышные оладьи, а летом он пригодится в качестве удобрения для чеснока.

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Ароматный овощ после такой подкормки вырастет крупным и сочным, все соседи будут завидовать. Все, что вам нужно будет сделать, — это растворить один литр кисломолочного продукта в десяти литрах воды. И полить этим составом чесночные грядки. Для обработки выбирайте безветренные пасмурные дни, чтобы средство успело как следует напитать почву.

Помимо такой подкормки, опытные дачники также рекомендуют удобрять чеснок настоем чистотела, это лучше делать в апреле. Затем, если начнете замечать побелевшие листья, обязательно полейте овощ концентрированным раствором соли. А в момент формирования луковицы чеснок желательно удобрить древесной золой.

Источник: 7dach.ru