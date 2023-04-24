Мощная магнитная буря может повлиять на жизнь людей: ожидаются сбои в связи и работе GPS

По данным Института прикладной геофизики, мощность магнитной бури 24 апреля сохраняется на очень сильном уровне G4. Выше только G5 — экстремально сильно. Это значит, что многие люди почувствуют на себе влияние бури. Могут даже быть сбои в работе устройств.
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Ожидаются помехи связи на мобильных устройствах, а также серьезные нарушения радиосвязи. Могут быть нарушения в работе спутниковой и радиочастотной навигации, пишет ФАН.
Напомним, что большинство россиян считают себя метеозависимыми. Ранее опрос выявил, что более 90% людей страдают от погоды.