Мощная магнитная буря может повлиять на жизнь людей: ожидаются сбои в связи и работе GPS

Солнце

Фото: Global Look Press

Мощность магнитной бури сохраняется на очень сильном уровне G4.

По данным Института прикладной геофизики, мощность магнитной бури 24 апреля сохраняется на очень сильном уровне G4. Выше только G5 — экстремально сильно. Это значит, что многие люди почувствуют на себе влияние бури. Могут даже быть сбои в работе устройств. 

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Ожидаются помехи связи на мобильных устройствах, а также серьезные нарушения радиосвязи. Могут быть нарушения в работе спутниковой и радиочастотной навигации, пишет ФАН.

Напомним, что большинство россиян считают себя метеозависимыми. Ранее опрос выявил, что более 90% людей страдают от погоды.

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