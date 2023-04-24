Куриные яйца можно хранить не менее 3-х месяцев — просто положите их правильно

Экономные хозяйки всегда покупают много яиц, если цена выгодная. Они не переживают из-за того, что не успеют израсходовать все запасы, так как точно знают, что срок продукта можно увеличить до 3-х месяцев.

Для этого нужно соблюдать всего два правила. Во-первых, храните яйца в холодильнике. Во-вторых, продукт обязательно должен лежать острой стороною вниз.

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При таком положении желток будет гораздо медленнее подниматься вверх, так как ему будет мешать воздушная подушка, которая находится в круглой части яйца. А это значит, что он намного дольше не соприкоснется со скорлупой и поэтому останется свежим гораздо дольше обычного. Ведь именно в момент встречи центральной части с оболочкой продукт и начинает ускоренно портиться.

Источник: mk-kalm.ru