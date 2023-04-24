Россияне смогут получить 52 тысячи рублей: новый закон о накоплениях готов

И согласно новому закону, работающие россияне будут сами откладывать деньги на пенсию, а государство будет их софинансировать. Отмечается, что платежи можно будет вносить самостоятельно, а также работодатель может платить за работника.

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Примечательно, что у россиян будет возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год, если уплата взносов будет до 400 тысяч рублей.

Также важно знать, что участие в программе будет добровольным. Стартовый взнос определяется самостоятельно, его сумма не ограничена, а периодичность пополнения счета, как и выплат, определяется договором, об этом пишет РБК.