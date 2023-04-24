Как приготовить вкуснейший суп из листьев молодой крапивы — кладезь витамина C

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Вам потребуется: 2 крупные картофелины, 1 луковица, 1 морковь среднего размера, 100 г крапивы, 20 г зелени петрушки, 20 г свежего укропа, 1 ст. ложка сока лимона, соль, молотый черный перец, немного подсолнечного масла и 2 ст. ложки жирной сметаны.

Очистите картофель от кожуры, залейте его водой и сварите. Достаньте готовую картошку из кастрюли, остудите, измельчите на терке, соедините со сметаной и верните в воду, в которой она варилась. Далее нарежьте лук с морковью узкой соломкой, обжарьте их в течение 3-5 минут в растительном масле и отправьте к картофелю. Затем добавьте в блюдо рубленую петрушку, укроп, лимонный сок и специи. После этого тщательно помойте крапиву, ошпарьте ее один раз кипятком, измельчите и положите в емкость к остальным ингредиентам.

Это все, вкуснейший суп готов. Его нужно незамедлительно подавать к столу, так как для длительного хранения он не подходит.

Источник: ogorod.video