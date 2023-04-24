Муравьи убегут в лес: просто посыпьте их жилье этим пищевым отходом

Если вашу территорию захватили муравьи, то немедленно объясните им, что не потерпите такого соседства. Так как эти трудолюбивые насекомые обязательно приведут с собой тлю, которая уничтожит большую часть ваших посадок на корню.

Прогнать мелких вредителей можно с помощью обычной кофейной гущи. Ее нужно самостоятельно копить всю зиму или просто попросить отходы в соседней кофейне.

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Инструкция максимально простая: посыпьте муравейник, прилегающие к нему территории и грядки высушенной кофейной гущей. Муравьи испугаются ее запаха и сразу же покинут свое жилище. Эффект от этого средства сохраняется надолго. А при регулярной обработке почвы таким способом вы сможете избавиться не только от муравьев, но и от слизней.

Расскажите об этой хитрости соседям. Общими усилиями вы сможете прогнать вредителей с территории всего дачного поселка.

Источник: ogorod.video