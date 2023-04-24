Кроты немедленно убегут с вашего участка — просто положите в нору это средство

Как только вы заметили на даче крота, то сразу же можете забыть о грандиозных планах на богатый урожай. В поисках жирных червяков животное перероет весь ваш участок. Пострадают не только корешки огородных растений, но и корни садовых деревьев.

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Если же вы не готовы попрощаться с овощами и фруктами, то немедленно приступайте к борьбе с вредным зверьком. Находчивые дачники знают десятки народных способов, но они не всегда эффективны. Вы, конечно, можете попробовать разные варианты, но если хотите избавиться от крота с первой попытки, то обратите внимание на специальные дымовые шашки.

Их можно купить в любом садовом магазине. Инструкция по использованию простая: вскройте несколько кротовых ходов и положите в них подожженные шашки. Дым быстро заполнит тоннели, пропитав специфичным запахом все вокруг. А поскольку у кротов очень чувствительный нос, можете быть уверены: животное не побеспокоит вас несколько месяцев.

Источник: ogorod.ru