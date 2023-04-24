Перекись + сода: делаем отбеливатель - лучше и дешевле магазинного

Из подручных средств можно сделать средство, которое отбелит ваши вещи эффективнее, чем покупное средство. Кроме того, это будет дешевле.

Просто смешайте 60 миллилитров перекиси водорода и 2 стакана пищевой соды. Затем добавьте 3 столовые ложки стирального порошка.

Налейте таз с теплой водой и отправьте туда полученный раствор, растворите. Потом закиньте вещи, которые надо отбелить.

Лучше всего оставить на ночь — утром вещи надо постирать в машинке в привычном для вас режиме.

Источник: sovkusom.ru

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