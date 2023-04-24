Российским пенсионерам спишут долги по кредитам: законопроект уже в Госдуме

Если депутаты примут этот закон, то у части российских малообеспеченных граждан появится возможность стать банкротами без суда даже по небольшим потребительским займам — от 25 тысяч рублей.

Безусловно, инициатива облегчит жизнь миллионам людей, которые влезли в кредиты, не очень понимая, каким образом их погашать.

Многие эксперты настроены по отношению к закону скептически. По их мнению, параллельно со списанием долгов нужно работать над повышением финансовой грамотности граждан.

По материалам MK.RU.