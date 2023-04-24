Российским пенсионерам спишут долги по кредитам: законопроект уже в Госдуме

Депутаты Госдумы выступили с новой инициативой. Законодатели сейчас рассматривают законопроект, которым предусмотрено введение еще более упрощенной системы банкротства.
Документ будет регламентировать процесс списания долгов по кредитам пенсионерам, семьям, имеющим детей, безработным и людям, живущим на пособия.
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Если депутаты примут этот закон, то у части российских малообеспеченных граждан появится возможность стать банкротами без суда даже по небольшим потребительским займам — от 25 тысяч рублей.
Безусловно, инициатива облегчит жизнь миллионам людей, которые влезли в кредиты, не очень понимая, каким образом их погашать.
Многие эксперты настроены по отношению к закону скептически. По их мнению, параллельно со списанием долгов нужно работать над повышением финансовой грамотности граждан.
По материалам MK.RU.