Расползется и отвалится: как быстро убрать въедливый нагар с плиты народным средством

Если вы не хотите часами оттирать плиту от грязи — попробуйте народное средство, которым пользовались еще наши бабушки. Для этого надо приготовить раствор, который отмоет лучше дорогой химии из магазина.

Просто тщательно смешайте в отдельной миске 2 ложки пищевой соды, 5 ложек уксуса, 1 ложку моющего средства для посуды.

А в сотейнике разогрейте 250 миллилитров воды, добавьте 2 столовые ложки соли и доведите до кипения.

Потом перемешайте оба раствора и нанесите на плиту. Грязь расползется и отвалится. Вам нужно будет просто убрать нагар губкой для посуды.

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