Отнесите на помойку и не позорьтесь: стилист назвала предмет верхней одежды, который вышел из моды в 2023 году

Весной всегда так и хочется облачиться во что-то легкое и невесомое. Тренчи и плащи в этот период, безусловно, самый популярный предмет гардероба.
Но выясняется, что не все тренчи одинаково модные. Оказывается, что тем, кто хочет быть в тренде, нужно внимательно отслеживать последние тенденции. Какие плащи и тренчи должны срочно покинуть шкаф заядлого модника, рассказала стилист и имиджмейкер Мария Абабкова.
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«Из моды вышли тренчи тесные с длиной выше колен и по середину бедра. Давно потерял свою актуальность и тесный сам по себе крой. Под тренч должны влезть, например, свитер или худи», — отметила Мария Абабкова.
По материалам vnimanie.pro.