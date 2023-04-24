Отнесите на помойку и не позорьтесь: стилист назвала предмет верхней одежды, который вышел из моды в 2023 году

Весной всегда так и хочется облачиться во что-то легкое и невесомое. Тренчи и плащи в этот период, безусловно, самый популярный предмет гардероба.

Но выясняется, что не все тренчи одинаково модные. Оказывается, что тем, кто хочет быть в тренде, нужно внимательно отслеживать последние тенденции. Какие плащи и тренчи должны срочно покинуть шкаф заядлого модника, рассказала стилист и имиджмейкер Мария Абабкова.

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