Не вздумайте покупать, все равно придется выбросить: эксперт назвала самый опасный хлеб

Как правило, весь хлеб в магазинах уже давно продается в упаковках. Но еще встречаются отдельные лавочки, где хлебобулочные изделия реализуются с открытых полок. Часто это преподносится даже как некая фишка - мол только что испекли и сразу на прилавок.

На самом деле, любовь к свежему хлебу, купленному в такой лавчонке, может запросто обернуться проблемой.

Хлеб, продающийся без упаковки, опасен.

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