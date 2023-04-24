Не вздумайте покупать, все равно придется выбросить: эксперт назвала самый опасный хлеб

Хлеб с кунжутом

Хлеб с кунжутом. Фото: Global Look Press

Буханка хлебобулочного изделия может представлять собой настоящую угрозу.

Как правило, весь хлеб в магазинах уже давно продается в упаковках. Но еще встречаются отдельные лавочки, где хлебобулочные изделия реализуются с открытых полок. Часто это преподносится даже как некая фишка - мол только что испекли и сразу на прилавок.

На самом деле, любовь к свежему хлебу, купленному в такой лавчонке, может запросто обернуться проблемой. 

Хлеб, продающийся без упаковки, опасен.

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«Людям кажется, что хлеб без упаковки говорит о его свежести и полезности. Но это не всегда так. Во-первых, сложно узнать срок годности, дату изготовления и состав таких буханок. Во-вторых, на нем оседает огромное количество пыли и бактерий.

Даже страшно представить сколько человек могут чихать и кашлять рядом, ну и есть любители просто потрогать грязными руками такое изделие. Именно поэтому лучше все-таки купить его в упаковке и со стикером от изготовителя», - порекомендовала руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева.

По материалам vnimanie.pro.

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