У детей будут опрелости, сыпь, аллергические реакции: какие подгузники очень опасны для младенцев

Выбирая подгузники для своего ребенка, нужно быть предельно внимательным. Потребители, по большей части, привыкли смотреть на срок годности продуктов. Но на самом деле, такое же требование распространяется и на косметические средства, например, и на, тем более, подгузники для детей.

Гигиенические средства для младенцев имеют срок годности. Использовать подгузники, срок годности которых вышел, опасно для здоровья малышей.

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