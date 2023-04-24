Что добавить в воду при варке свеклы: будет вкуснее, ярче и не окрасит кастрюлю

Отварная свекла хороша и в салатах, и как самостоятельное блюдо. Чтобы не испортить цвет и вкус овоща при тепловой обработке, нужно знать одну хитрость.
Перед тем, как свеклу отварить, ее нужно тщательно вымыть, но ни в коем случае не чистить и даже не прикасаться ножом. Это может привести к тому, что в процессе варки свекла потеряет цвет, станет блеклой.
Сохранить же яркий и насыщенный цвет свекле поможет столовый уксус. Он же предохранит кастрюлю от окрашивания.
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На три литра воды нужно пару столовых ложек уксуса. Можно также использовать лимонный сок или лимонную кислоту.
Когда свекла сварится, необходимо залить ее холодной водой и дать постоять минут пять. После того, как свекла остынет до нужной температуры, можно использовать ее по назначению.
По материалам belnovosti.by.