Что добавить в воду при варке свеклы: будет вкуснее, ярче и не окрасит кастрюлю

Отварная свекла хороша и в салатах, и как самостоятельное блюдо. Чтобы не испортить цвет и вкус овоща при тепловой обработке, нужно знать одну хитрость.

Перед тем, как свеклу отварить, ее нужно тщательно вымыть, но ни в коем случае не чистить и даже не прикасаться ножом. Это может привести к тому, что в процессе варки свекла потеряет цвет, станет блеклой.

Сохранить же яркий и насыщенный цвет свекле поможет столовый уксус. Он же предохранит кастрюлю от окрашивания.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».