Как идеально тонко нарезать луковицу без ножа — невероятно просто

Мало кто на самом деле любит резать лук. Занятие не самое приятное: слезы текут, да еще и руки потом плохо пахнут. Поэтому новый способ нарезки порадует даже бывалых хозяек. К тому же вам не потребуется покупать дорогой чудо-комбайн, ведь все необходимое найдется на каждой кухне.

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Чтобы получить тонкие полукольца лука, вам потребуется прочная вилка и стандартная овощечистка. Насадите луковицу на кончик прибора так, чтобы ее можно было прижать к разделочной доске. А затем проворными движениями обстругайте ее со всех сторон овощечисткой.

Тончайшие ломтики лука украсят любой салат. А еще их можно замариновать и подать как самостоятельное блюдо к шашлыку или курице из духовки.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка»