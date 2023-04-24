Доллар упал на торгах! Биржевики онемели, котировки ползут вниз

В понедельник, 24 апреля, доллар продолжил свое падение. По последним данным, рубль окреп на 60 копеек и стоит сейчас 80,79 рубля. Такие показатели в последний раз были 10 апреля.

Евро ослаб на 39 копеек — до 89,36 рубля. Стоимость одного юаня составляет 11,75 рубля.

Вообще, аналитики уверены, что в мае доллар опустится до 77 рублей. И повлияет на это сразу два фактора: объем валюты, который российский Минфин будет покупать или продавать на открытом рынке, а также информация о доходах бюджета, полученных в предыдущие месяцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».