Чудо-раствор от вредителей на участке: жуки, кроты и муравьи убегут навсегда

Вредителей на участке победить можно быстро. Для этого нужно приготовить чудо-раствор, который по щелчку пальцев справится с этой проблемой.

Для этого налейте в ведро 10 литров воды, добавьте туда 1 чайную ложку йода, 0,5 чайной ложки борной кислоты, 1 чайную ложку пихтового масла и 2 столовые ложки березового дегтя.

Тщательно перемешайте полученную смесь и полейте ей огород. Жуки, кроты, муравьи и другие вредители уйдут от вас навсегда.

Также важно, что раствор является экологически безвредным, а значит для урожая он не опасен.

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