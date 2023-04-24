Доллар упал ниже 81 рубля: что творится на валютной бирже прямо сейчас — надо срочно бежать в банк

В этот понедельник, 24 апреля, произошло то, о чем финансовые аналитики предупреждали все последние дни.

В ходе открывшихся валютных торгов на Московской бирже доллар ощутимо подешевел, он опустился до показателей, которых не демонстрировал с 10 апреля. Доллар стал стоить дешевле 81 рубля.

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