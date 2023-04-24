Доллар упал ниже 81 рубля: что творится на валютной бирже прямо сейчас — надо срочно бежать в банк

В этот понедельник, 24 апреля, произошло то, о чем финансовые аналитики предупреждали все последние дни.
В ходе открывшихся валютных торгов на Московской бирже доллар ощутимо подешевел, он опустился до показателей, которых не демонстрировал с 10 апреля. Доллар стал стоить дешевле 81 рубля.
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По данным Московской биржи, курс рубля повышается против доллара, юаня и евро: американская валюта уже опускалась ниже 81 рубля, китайская опускается до 11,75 рубля, европейская — до 89,36 рубля.
Так что, если вам нужна валюта для поездок за пределы России, самое время бежать в банк и покупать.
По материалам 1prime.ru.