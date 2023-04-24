Как победить колорадского жука с помощью его же собратьев — самый экономный способ

Колорадский жук доставляет уйму проблем огородникам. Чуть зазеваешься — и все, прощай урожай. Защититься от его появления крайне сложно, так как вредитель хорошо перемещается по воздуху. Поэтому дачники давно смирились с неизбежным и с самой ранней весны начинают продумывать стратегии по уничтожению незваных гостей.

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Начинающие огородники закупаются дорогой химией, а опытные предпочитают особо не тратиться. Ведь есть отличный способ истребить полосатика с помощью его же собратьев.

Для этого вам потребуется собрать 500 грамм колорадского жука, залить их водой и оставить настаиваться на неделю. Когда время пройдет, средство нужно будет процедить и разбавить: на литр настоя возьмите 2 литра воды.

Затем перелейте его в емкость с распылителем и обработайте картофельные кусты. Очень скоро вы заметите, что вредители исчезли. А секрет очень прост: они не переносят собственного яда.

Источник: ogorod.video