Есть в каждом доме: простое средство для эффективной борьбы с плесенью в ванной — раз и все

Сырость в ванной комнате, да и других тоже, может привести к образованию плесени, с которой очень трудно бороться.

Но есть весьма эффективное средство — бюджетное и безопасное, о котором не все знают. С плесенью отлично справляются лимоны и обычная поваренная соль.

Нужно выжать сок лимона и добавить в него соль. Все тщательно перемешать и полученным раствором обработать стены, на которых появилась плесень.

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