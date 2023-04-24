Почему не стоит стирать при сорока градусах: удивитесь, когда узнаете — качество стирки будет лучше

Считается, что температура в сорок градусов — оптимальна для стирки белья в машинке-автомате. Этот режим, на самом деле, универсален и подходит практически для всех типов белья, а так же он хорош для борьбы с пятнами на одежде.

Но на самом деле стирать вполне можно и при температуре воды в тридцать градусов. На качестве стирки это никак не отразится, зато сэкономит электроэнергию.

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