Как пожарить шашлык, чтобы не получить штраф — комментарий адвоката

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Адвокат Елена Пономарева рассказала, что по новым правилам от 1 марта 2023 года нужно размещать мангал таких образом, чтобы он был удален от зданий не менее чем на пять метров.

Также на территории не должно быть легковоспламеняющихся вещей, например, хвойных ветвей и торфа. Погодные условия тоже играют важную роль: от разведения огня нужно отказаться, если порывы ветра превышают скорость 10 метров в секунду.

За несоблюдение этих норм можно получить штраф до 20 тысяч рублей. А если опасная ситуация привела к причинению тяжкого вреда здоровью, то ранее судимый нарушитель может получить наказание в виде лишения свободы.

Источник: vm.ru