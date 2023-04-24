Что делать, если не застыл: два простых способа превратить жидкий холодец в плотный и насыщенный

Даже у опытных кулинаров случаются осечки. Холодец может получиться жидковатым. Разумеется, такой тоже можно есть. Правда, удовольствие от такого блюда будет неполным.

Чтобы избежать конфуза, плохо застывший холодец можно попытаться спасти. Есть два проверенных способа сделать это эффективно.

В незастывший и жидковатый холодец можно добавить новую порцию бульона, который должен быть более плотным. То есть приготовить его надо, используя больше мяса и меньше жидкости. Бульон нужно влить в уже приготовленный и незастывший холодец и перемешать, а затем поставить в холодное место.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».