Три действенных способа раз и навсегда избавиться от тли: бесплатно и без химикатов

Цветущий куст желтой розы

Цветущий куст желтой розы. Фото: Global Look Press

Благодаря простым манипуляциям тля забудет дорогу на ваш участок.

Тля — самый распространенный вредитель на наших дачах. Мелкое насекомое питается соком растений и способно превратить в сухой самый красивый розовый куст.

К счастью, есть простые, но действенные способы борьбы с этими паразитами. Без химии и материальных затрат.

1. Чесночный настой. Делаем кашицу из нескольких зубчиков и заливаем водой. Даем настояться сутки, процеживаем и добавляем немного хозяйственного мыла. Опрыскиваем полученным раствором растения 2–3 раза с интервалом в несколько дней.

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2. 500 граммов древесной золы разводим с хозяйственным мылом, тщательно перемешиваем и опрыскиваем растения.

3. Примерно 500 граммов хвои разводим в двух литрах воды, даем настояться неделю. Затем процеживаем и разводим с водой в соотношении один к семи. Полученным раствором растения можно опрыскивать несколько раз с интервалом в три-четыре дня.

По материалам belnovosti.by

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