Три действенных способа раз и навсегда избавиться от тли: бесплатно и без химикатов

Тля — самый распространенный вредитель на наших дачах. Мелкое насекомое питается соком растений и способно превратить в сухой самый красивый розовый куст.

К счастью, есть простые, но действенные способы борьбы с этими паразитами. Без химии и материальных затрат.

1. Чесночный настой. Делаем кашицу из нескольких зубчиков и заливаем водой. Даем настояться сутки, процеживаем и добавляем немного хозяйственного мыла. Опрыскиваем полученным раствором растения 2–3 раза с интервалом в несколько дней.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».