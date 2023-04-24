Зачем хранить лавровый лист в кошельке: так делают знающие люди – раскрываем секрет

Лавровый лист - это не только универсальная приправа, но еще и символ славы, победы и процветания.

Так что, знающие люди отправляют лавровые листья не только в кастрюлю, но и в свой кошелек. Считается, что это простое действие может притянуть успех и деньги.

Перед этим лавровый лист нужно подержать некоторое время в руках, чтобы он насытился энергией хозяина. Проделывать манипуляцию лучше в новолуние, когда Луна растет.

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