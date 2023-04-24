Драма заканчивается! Объявлен курс доллара на 1 мая - «подножка» американцу

Экономические эксперты уверены, что рубль в самое ближайшее время отыграется по отношению к доллару. По мнению аналитиков, драма заканчивается.

Главным образом, ослабление рубля было связано с падением экспорта и пересмотром дефицита бюджета», - заявил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По словам экспертов, с 1 мая российская валюта будет стоить уже меньше 77 рублей. А к концу года ниже 70.

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