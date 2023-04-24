Срочно запасайтесь валютой: что произойдет с курсом рубля на этой неделе — эксперты сделали заявление

Финансовые эксперты уверяют, что конец месяца — самое время запасаться валютой. Так что если вам в мае предстоят поездки за пределы России, последняя неделя апреля — знак того, что нужно срочно покупать валюту.

По прогнозам аналитиков, с 24 по 30 апреля доллар будет торговаться в коридоре 80,5–82 рубля, евро — 88–92 рубля за единицу, а юань — в диапазоне от 11 до 12 рублей.

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