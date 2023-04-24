Срочно запасайтесь валютой: что произойдет с курсом рубля на этой неделе — эксперты сделали заявление

Финансовые эксперты уверяют, что конец месяца — самое время запасаться валютой. Так что если вам в мае предстоят поездки за пределы России, последняя неделя апреля — знак того, что нужно срочно покупать валюту.
По прогнозам аналитиков, с 24 по 30 апреля доллар будет торговаться в коридоре 80,5–82 рубля, евро — 88–92 рубля за единицу, а юань — в диапазоне от 11 до 12 рублей.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«На рубль воздействуют как негативные, так и позитивные факторы, к концу апреля основные триггеры останутся в силе, с небольшим перевесом в сторону позитива», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Рубль может стабилизироваться на Мосбирже в ближайшее время, но затем вновь может вернуться к локальному ослаблению, особенно если цены на нефть останутся под давлением, считает Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru