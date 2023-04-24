Долго не испортится, сохранит свежесть: что нужно сделать с творогом — простая манипуляция

Свежий творог в чашке

Свежий творог в чашке. Фото: Global Look Press

Где нужно хранить творог, чтобы его можно было долго использовать в пищу.

Творог, как известно, продукт скоропортящийся. Но продлить ему срок жизни вполне можно с помощью довольно простой манипуляции.

Нужно всего лишь переложить творог с обычной полки в холодильнике в морозильную камеру. Замороженный творог хранится две недели и не портится.

Только нужно соблюдать определенные правила. Перед закладкой творога в морозилку, нужно обернуть его в фольгу. Лучше всего замораживать творог с низким содержанием жирности.

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Размороженный творог нужно сразу употребить в пищу. В сыром виде его лучше не есть, а приготовить, например, сырники, запеканку или вареники.

По материалам belnovosti.by

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