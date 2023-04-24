Капуста огромных размеров - мечта садовода: вот чем нужно подкормить саженцы на грядке

В преддверии нового дачного сезона опытные садоводы делятся лайфхаками о том, как повысить будущий урожай на грядке. Особенно ценными являются советы по подкормке овощей, ягод и растений.

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На этот раз стало известно, чем питать капусту. Высадка в почву капустных саженцев производится в конце апреля – начале мая. И почву следует подпитать органическими и минеральными удобрениями. Вторая подкормка проводится через время, когда саженцы окрепнут и подрастут. И именно она является важной – напрямую влияет на урожай.