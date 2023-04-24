Капуста огромных размеров - мечта садовода: вот чем нужно подкормить саженцы на грядке

В преддверии нового дачного сезона опытные садоводы делятся лайфхаками о том, как повысить будущий урожай на грядке. Особенно ценными являются советы по подкормке овощей, ягод и растений.
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На этот раз стало известно, чем питать капусту. Высадка в почву капустных саженцев производится в конце апреля – начале мая. И почву следует подпитать органическими и минеральными удобрениями. Вторая подкормка проводится через время, когда саженцы окрепнут и подрастут. И именно она является важной – напрямую влияет на урожай.
Кочаны капусты будут размером со здоровенный арбуз, если использовать при второй подкормке азот. Наиболее безопасным является нашатырный спирт, концентрированное азотное удобрение. На десять литров воды возьмите три столовые ложки этой аптечной жидкости.
Также подойдет селитра. Ее понадобится на тот же объем воды еще меньше – одна столовая ложка. Под каждый кустик лейте пол-литра получившегося раствора, предварительно хорошо пролив водой грядку.
По материалам сайта «Белновости»