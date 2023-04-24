Предвещает беду? Северное сияние над Москвой и Петербургом напугало людей

В ночь с 23 на 24 апреля жители Ленинградской и Московской областей наблюдали необычное для этих широт явление. На минуту их взору предстало настоящее северное сияние. Посчастливилось увидеть красоту на небе и жителям Беларуси. Времени хватило не только на то, чтобы очевидцы вдоволь насмотрелись на многоцветье неба, но и запечатлели во всех ракурсах сие чудо природы.

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Меж тем в Сети обсуждают северное сияние не только с эстетической точки зрения. Многие напуганы. Испокон веков считается, что появление разноцветного свечения в ночном небе — это знак грядущих несчастий. К примеру, сайт Argumenti.ru ранее сообщал, что именно северное сияние предшествовало падению Иерусалима и смерти Юлия Цезаря. По сей день многие верят, что это нечто сверхъестественное и оно появляется на небе как предзнаменование плохих событий.