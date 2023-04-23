Доллар попал под запрет: Россия прекратит принимать «американца» - расчеты только в рублях

Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия постепенно отказывается в расчетах от евро и доллара. При оплате поставок нефти и газа с «дружественными» странами используются исключительно национальные валюты.

Доллар уже практически выходит из игры. Турция наращивает расчет с Россией в лирах, Китай — в юанях, а Индия — в рупиях.

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