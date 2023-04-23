«Копить уже нечего и неоткуда»: что будет с курсом рубля этим летом – с содроганием ждем

Рубль в последнее время демонстрирует тенденцию к ослаблению. Разумеется, всех интересует, что ждет национальную валюту дальше. В преддверии майских праздников и отпусков многим хочется понимать, что будет с курсом рубля и за сколько придется покупать валюту для заграничных поездок.
Большинство экспертов признают, что делать прогнозы сейчас сложно, поскольку ситуация может быстро поменяться, но многие сходятся во мнении, что 80 рублей и чуть выше - это справедливый курс рубля. И вряд ли что-то изменится в этом смысле ближайшим летом.
«Если ранее мы были свидетелями укрепления рубля, связанного с уже накопленной в стране валютной выручкой экспортеров, то теперь ситуация обратная, и копить уже нечего и неоткуда», - отметил преподаватель программы «Цифровая экономика ИМЭБ РУДН» Виктор Дорохов.
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В пользу среднесрочного укрепления рубля свидетельствуют ожидания решения по повышению ключевой ставки, которое может принять Центральный Банк 28 апреля.
Считается, что грядущим летом рубль будет стабилен, при условии, если не произойдет ничего экстренного.
По материалам 1prime.ru.