«Копить уже нечего и неоткуда»: что будет с курсом рубля этим летом – с содроганием ждем

Рубль в последнее время демонстрирует тенденцию к ослаблению. Разумеется, всех интересует, что ждет национальную валюту дальше. В преддверии майских праздников и отпусков многим хочется понимать, что будет с курсом рубля и за сколько придется покупать валюту для заграничных поездок.

Большинство экспертов признают, что делать прогнозы сейчас сложно, поскольку ситуация может быстро поменяться, но многие сходятся во мнении, что 80 рублей и чуть выше - это справедливый курс рубля. И вряд ли что-то изменится в этом смысле ближайшим летом.