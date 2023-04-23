Есть она простая хитрость: что нужно сделать с рыбой, чтобы она не разваливалась во время готовки

Приготовить рыбу довольно легко, особенно, если знать все нюансы и особенности этого продукта. Очень многие хозяйки жалуются на то, что рыба во время готовки разваливается прямо на сковородке и теряет свой привлекательный вид. Чтобы не испортить блюдо, опытные кулинары посоветовали воспользоваться одной маленькой хитростью.

За 15 минут до того, как вы положите рыбу на сковородку, просто посолите ее. За счет этого она не прилипнет ко дну сковородки. Следовательно, продукт не успеет развалиться. Кроме того, рыба покроется хрустящей и румяной корочкой, пишет портал «Белновости».