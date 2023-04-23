Есть она простая хитрость: что нужно сделать с рыбой, чтобы она не разваливалась во время готовки

Приготовить рыбу довольно легко, особенно, если знать все нюансы и особенности этого продукта. Очень многие хозяйки жалуются на то, что рыба во время готовки разваливается прямо на сковородке и теряет свой привлекательный вид. Чтобы не испортить блюдо, опытные кулинары посоветовали воспользоваться одной маленькой хитростью.
За 15 минут до того, как вы положите рыбу на сковородку, просто посолите ее. За счет этого она не прилипнет ко дну сковородки. Следовательно, продукт не успеет развалиться. Кроме того, рыба покроется хрустящей и румяной корочкой, пишет портал «Белновости».
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Эксперты также посоветовали выложить куски рыбы на уже разогретую сковородку. Чтобы улучшить вкус блюда, можно положить на дно сковороды немного тертого имбиря, а рыбу обвалять в муке.
Ранее нутрициолог Александра Новикова назвала виды рыб, употребление которых в пищу может нанести непоправимый вред здоровью человека. Это, например, тунец большеглазый, марлин, скумбрия королевская, акула, рыба-меч. В этой рыбе содержится рекордное количество ртути.