Размер будет вдвое больше обычного: названы дешевые средства для активного роста чеснока

Чтобы любимый многими дачниками чеснок рос активнее, не нужно тратить много денег на магазинную химию. Достаточно будет пары дешевых чудо-средств, благодаря которым овощ вырастет вдвое крупнее обычного.
Первую подкормку готовят из обыкновенных свежих дрожжей. Их нужно измельчить, после чего положить в стакан с теплой водой и хорошо перемешать. Получившийся раствор нужно дополнить двумя столовыми ложками сахара. Далее состав необходимо вылить в ведро с десятью литрами чистой воды.
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Этому чудо-средству нужно дать настояться в течение десяти часов, а затем хорошенько процедить. В конце останется снова смешать ее с чистой водой в соотношении 1:5, после чего полить грядки с чесноком.
Вторая подкормка также будет эффективна, заверили опытные дачники. Для этого потребуются два стакана древесной золы. Ее достаточно будет добавить в ведро с водой и настоять в течение четырех часов. Затем ее можно будет использовать для обильного полива грядок.
Важно соблюдать интервалы между использованием разных удобрений. Вторую подкормку можно применить не раньше, чем через десять дней после первой, пишет портал «Белновости». За весь сезон в сумме придется провести шесть процедур, и тогда урожай чеснока вас точно порадует!