Размер будет вдвое больше обычного: названы дешевые средства для активного роста чеснока

Чтобы любимый многими дачниками чеснок рос активнее, не нужно тратить много денег на магазинную химию. Достаточно будет пары дешевых чудо-средств, благодаря которым овощ вырастет вдвое крупнее обычного.

Первую подкормку готовят из обыкновенных свежих дрожжей. Их нужно измельчить, после чего положить в стакан с теплой водой и хорошо перемешать. Получившийся раствор нужно дополнить двумя столовыми ложками сахара. Далее состав необходимо вылить в ведро с десятью литрами чистой воды.

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Этому чудо-средству нужно дать настояться в течение десяти часов, а затем хорошенько процедить. В конце останется снова смешать ее с чистой водой в соотношении 1:5, после чего полить грядки с чесноком.