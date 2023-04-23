Выманивают деньги со всех счетов: эксперты раскрыли новый способ мошенничества

Экономист Максим Марков рассказал россиянам о новых способах, которыми пользуются мошенники при краже денег со счетов. В последнее время злоумышленники стали активно применять QR-коды, чтобы похищать огромные суммы.

Специалист объяснил, что сейчас многие финансовые организации предоставляют клиентам возможность снимать средства со счета с помощью специального кода. Его-то и стараются заполучить многие мошенники.

В таком случае мошенники звонят жертве и сообщают о «попытке снятия» денег с карты, требуя предоставить QR-код для отмены действий. На деле злоумышленники просто похищают средства у доверчивой и испуганной жертвы.

Часто преступники размещают подобные коды в интернете, которые могут быть похожи на порталы магазинов или официальных ведомств. Мошенники предлагают жертве оформить покупку или получить льготу, считав QR-код. Если же человек следуют инструкциям на сайте, то сразу же лишается своих средств, пишет «Прайм».