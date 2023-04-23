Будет ароматной, вкусной, рассыпчатой: что добавить в воду при варке картошки – ингредиент простой, вкус волшебный

Картофель в мундире

Картофель в мундире. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не представляет своей жизни без картошки и готов есть ее хоть каждый день.

Картошка - один из самых любимых гарниров у многих людей. Чтобы отварная картошечка была еще вкуснее и ароматнее, в воду при варке можно добавлять разные ингредиенты.

Например, чеснок, брошенный в кипящую воду или же добавленный в картошку сразу после того, как жидкость слили, придает блюду насыщенный аромат. А если картофель рассыпчатый сам по себе, то чеснок придаст ему еще более яркий вкус.

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Можно добавить в воду, где варится картошка, репчатый лук, черный перец горошком и лавровый лист. Все это тоже насытит картошку дополнительными ароматами. После того, как картофель сварится, дополнительные ингредиенты из кастрюли надо убрать. 

А вот добавить можно немного сливочного масла и свежей зелени.

По материалам belnovosti.by.

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