Страдают многие женщины: названы способы сохранить ногти здоровыми после гель-лака

Сегодня множество женщин предпочитает делать маникюр не дома, а в салонах красоты. Востребованными являются услуги мастера, который делает долговременное покрытие ногтей под названием «гель-лак». Он держится дольше обычного лака, практически не скалывается и имеет богатую палитру оттенков.
У такого покрытие есть множество плюсов и, разумеется, минусов. Есть мнение, что из-за гель-лака развивается онихолизис. Простыми словами — это отслоение ногтя от ногтевого ложа. Однако мастер по медицинскому маникюру Надежда Липская развеяла этот миф. А также рассказала, как сохранить свои ноготки после процедуры.
Эксперт объяснила, что гель-лак не является прямой причиной появления заболевания. Чтобы онихолизис не появился, надо соблюдать несложные правила.
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К примеру, всегда выбирать мастеров, которые пользуются качественными материалами. Также категорически нельзя отрывать покрытие самостоятельно, не допускать того, чтобы ногти слишком отрастали, в том числе на ногах. В этом случае на ногтях не появятся микротрещины, которые и могут послужить причиной возникновения онихолизиса, пишет портал Wday.
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