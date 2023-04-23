Страдают многие женщины: названы способы сохранить ногти здоровыми после гель-лака

Сегодня множество женщин предпочитает делать маникюр не дома, а в салонах красоты. Востребованными являются услуги мастера, который делает долговременное покрытие ногтей под названием «гель-лак». Он держится дольше обычного лака, практически не скалывается и имеет богатую палитру оттенков.

У такого покрытие есть множество плюсов и, разумеется, минусов. Есть мнение, что из-за гель-лака развивается онихолизис. Простыми словами — это отслоение ногтя от ногтевого ложа. Однако мастер по медицинскому маникюру Надежда Липская развеяла этот миф. А также рассказала, как сохранить свои ноготки после процедуры.

Эксперт объяснила, что гель-лак не является прямой причиной появления заболевания. Чтобы онихолизис не появился, надо соблюдать несложные правила.