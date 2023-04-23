Ждут неприятности: россиян предупредили о последствиях из-за незакрытой банковской карты

Банковские карты

Банковские карты. Фото: Global Look Press

Вполне вероятно, что банк сделает вас должником по обслуживанию уже ненужной карты.

Эксперты рассказали россиянам о неприятных последствиях, которые могут наступить, если человек по разным причинам отказывается закрывать старую и неиспользуемую банковскую карту.

Специалист Александр Жуков напомнил, что за обслуживание любой карты финансовая организация может брать комиссию. Кроме того, в тариф могут входить и платные услуги.

«Например, СМС-информирование, за которые также будут взиматься платежи и образовываться задолженность», — рассказал он в интервью порталу Banki.ru.

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Он порекомендовал россиянам своевременно закрывать карту. Это можно сделать и дистанционно. Главным образом нужно получить от организации соответствующее подтверждение. Если же карта не будет закрыта, то скорее всего за ее обслуживание «накапает» некая сумма, которая потом превратится в неожиданный долг. 

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