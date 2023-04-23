Ждут неприятности: россиян предупредили о последствиях из-за незакрытой банковской карты

Эксперты рассказали россиянам о неприятных последствиях, которые могут наступить, если человек по разным причинам отказывается закрывать старую и неиспользуемую банковскую карту.

Специалист Александр Жуков напомнил, что за обслуживание любой карты финансовая организация может брать комиссию. Кроме того, в тариф могут входить и платные услуги.