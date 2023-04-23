Ошибаются даже самые опытные хозяйки: раскрыта причина, почему суп может сильно горчить

У каждой опытной хозяйки есть свои фирменные блюда, которые получаются у нее вкусными и нежными. В частности, речь идет о супах. Это одно из любимых блюд российских семей. Однако даже самые мудрые хозяюшки могут допустить несколько частых ошибок во время готовки. И-за них бульон может получиться горьким.
Дело в том, что кулинары слишком рано добавляют в суп приправы. Это касается и черного перца. Его нужно отправлять в бульон за несколько минут до готовности блюда.
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Это правило также касается соли. Чтобы точно с ней не переборщить, ингредиент высыпают в бульон, когда овощи хорошо проварятся, пишет портал Novate.
Кроме того, эксперты подсказали хозяйкам, что вкус и аромат покупных сушеных трав менее выразителен, чем свежих приправ. Разумеется, невозможно всегда иметь под рукой свежую зелень, особенно зимой. Но, например, базилик, орегано, укроп, петрушку, лук и чеснок всегда можно найти в супермаркете. Они сделают суп более ароматным и насыщенным.